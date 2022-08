GF Vip, ex concorrente si sposa: fissata la data delle nozze

GF Vip, ex concorrente si sposa: dopo la proposta, è stata fissata la data delle nozze.

Nozze in vista per un ex Vippone del GF Vip di Alfonso Signorini. Il ragazzo, dopo la proposta di matrimonio di qualche mese fa, ha fissato la data del matrimonio. Soltanto due ex coinquilini della Casa saranno invitati.

GF Vip: ex concorrente si sposa

Un ex concorrente della quinta edizionizione del GF Vip si sposa. Stiamo parlando di Enock Barwuah, fratello del calciatore Mario Balotelli. A rendere pubblica la bella notizia è stato il settimanale Chi, che ha svelato qualche dettaglio in merito alle nozze. L’ex Vippone sposerà la compagna Giorgia, titolare di un salone di bellezza e di un brand di cosmetici. I due sono una coppia dal 2020 e fin dai primissimi giorni hanno dimostrato di fare sul serio.

Solo due ex Vipponi alle nozze di Enock

Stando a quanto scrive il settimanale di Alfonso Signorini, Enock e Giorgia hanno deciso di sposarsi nel mese di giugno del 2023. Testimone dello sposo, neanche a dirlo, il fratello Mario Balotelli. Per quanto riguarda gli ex concorrenti del GF Vip, soltanto due Vipponi del folto gruppo sono stati invitati. Si tratta di Francesco Oppini e Andrea Zelletta, che fin dai primissimi giorni in Casa hanno stretto un bel legame con Enock.

Enock e il sogno di allargare la famiglia

Enock e Giorgia, seppur molto riservati, non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Qualche tempo fa, si era diffusa la voce che la ragazza fosse in dolce attesa, ma il fratello di Super Mario ha immediatamente smentito il gossip.