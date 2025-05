Al Concertone del Primo Maggio, Gaia ha regalato al pubblico una performance di “Chiamo io, chiami tu”, il brano che l’ha portata in vetta alle classifiche radiofoniche italiane dopo la sua partecipazione a Sanremo. Tuttavia, nonostante il successo, la sua esibizione ha scatenato una polemica che ha rapidamente diviso il pubblico.

Cosa è successo? Ecco tutti i dettagli.

Il discorso di Gaia sul palco del concertone a Roma

Ieri, tra gli artisti sul palco del Concertone del Primo Maggio, c’era anche Gaia. Durante la sua performance pomeridiana, ha fatto ballare il pubblico con tre brani dal suo ultimo album Rosa dei Venti: Fumo Blu, Addicted e Chiamo Io Chiami Tu.

Al termine della sua esibizione al Concertone del Primo Maggio, Gaia ha lanciato un messaggio di riconoscimento verso i lavoratori dello spettacolo, sottolineando l’importanza del loro contributo per la realizzazione dell’evento.

“Prima di andare volevo dire una cosa che mi sta a cuore davvero. Ragazzi e adesso fate un po’ di casino per la mia band e per tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata. Tutte le persone che stanno dietro il palco. Nel giorno della festa dei lavoratori è importante fare luce su quanto queste persone sono fondamentali, noi senza di loro non saliamo qui su e non ci divertiamo“.

Concertone, Gaia parla ma l’autotune è ancora acceso: è polemica

L’esibizione di Gaia ha suscitato diverse polemiche. Oltre all’eccessivo uso dell’autotune, che ha infastidito non pochi spettatori, la cantante ha dovuto sistemare ripetutamente gli auricolari in ear e ha mostrato difficoltà durante il bridge.

Sui social, in molti hanno criticato l’artista, accusandola di aver praticamente ‘finto’ di cantare e sostenendo che la sua performance di Chiamo io, chiami tu fosse completamente in playback. Al riguardo, però, non è arrivata alcuna replica da parte di Gaia.