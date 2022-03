Omicidio colposo e naufragio per la tragedia del 16 giugno del 2021: condannati i due turisti tedeschi per l’incidente sul lago di Garda

La decisione del Tribunale di Brescia è arrivata a quasi un anno di distanza dal terribile scontro nautico del giugno 2021: sono stati condannati i due turisti tedeschi per l’incidente sul lago di Garda. In punto di Diritto e secondo il pronunciamento dei giudici Patrick Kassen e Cristian Teismann sono responsabili della morte del 37enne Umberto Garzarella e della 24enne Greta Nedrotti.

Lo storico è quello noto e terribile dello scorso 16 giugno 2021: i due turisti della Germania, in vacanza sul lago di Garda erano a bordo di un motoscafo che aveva travolto il gozzo sul quale erano ferme le due vittime, che in quel tremendo impatto erano morte entrambe.

Garda, condannati i due turisti tedeschi

Kassen era già reo confesso sul fatto che fosse lui alla guida del motoscafo che uccise la coppia, per lui la corte ha deciso per 6 anni e mezzo di carcere.

Quattro anni e due mesi invece per Teismann. Le accuse a carico dei due che hanno trovato la maturazione della prova in dibattimento erano per omicidio colposo e naufragio.

Nessuna omissione di soccorso

E solo per quelle sono stati riconosciuti colpevoli i due manager, dato che nel caso di specie la contestata omissione di soccorso contenuta nei capi di imputazione all’apertura del dibattimento “non costituisce reato”. La difesa aveva chiesto l’assoluzione per i due imputati, mentre il Pubblico Ministero in sede di requisitoria finale aveva chiesto condanne su cui la corte è stata concorde.