Conference League, il bus è arrivato al Circo Massimo. Mourinho saluta i tifosi

Di ritorno da Tirana, la città di Roma si prepara alla lunga notte di festeggiamenti della squadra giallorossa attesa al Circo Massimo. Mourinho è stato accolto calorosamente e abbraccia i tifosi.

La città di Roma prosegue con i festeggiamenti della squadra giallorossa che è ritornata trionfante da Tirana dove ha battuto il Feyernoord nella finale di Conference League. Il bus della squadra è partito alle 16.30 da via Terme di Caracalla in direzione Circo Massimo.

Tra i presenti anche il sindaco Roberto Gualtieri.

Conference League, Roma celebra la vittoria della sua squadra. Al Circo Massimo presenti circa 100mila tifosi

Il cuore dei festeggiamenti sarà al Circo Massimo dove, secondo la Questura, sono circa 100mila i tifosi che stanno celebrando la Roma in quella che sarà una lunga notte. Stando a quanto si apprende la Polizia Municipale sta presidiando l’area disponendo anche delle chiusure già dalle prime ore del pomeriggio. Sono tre i bus attesi: il primo è naturalmente quello della squadra, mentre negli altri due sono presenti lo staff tecnico, la famiglia Friedkin oltre che gli altri dipendenti della società.

A causa della folla romanista che ha letteralmente invaso la Capitale il bus scoperto ha percorso le strade a passo d’uomo.

La richiesta dei tifosi a Friedkin: “Presidente, portaci Dybala!”

Nel frattempo da parte dei tifosi è stato espresso il desiderio di poter accogliere Dybala nella rosa giallorossa. La Joya – ricordiamo lascerà la Juventus a parametro zero. La richiesta è stata fatta sia al presidente Friedkin sia al General Manager Tiago Pinto.

Roma al circo massimo 💛❤️ pic.twitter.com/jG6EJFbAqp — manuela 🇮🇹 🍑. (@manu3110) May 26, 2022

Il bus scoperto arriva al Colosseo

Prosegue il lungo percorso del bus che trasporta la squadra: sono infatti arrivati al Colosseo. Meravigliose le immagini dei tifosi che sono uniti con i vincitori in unico abbraccio. In questi maxi festeggiamenti segnaliamo la presenza di Cristian Totti e Riccardo Calafiori, quest’ultimo appena rientrato dal Genoa dove era stato girato in prestito.

Il sindaco: “Ieri sera è stata una straordinaria emozione”

Nel frattempo il sindaco Gualtieri, nell’annunciare questa importante serata di festeggiamenti ha dichiarato: “‘È stata una straordinaria emozione, una vittoria importante per la Roma, per i tifosi ma anche per tutta la città. È stato bello essere a Tirana con il sindaco di Tirana, quello di Rotterdam e con i nostri tifosi in una competizione che esalta i valori dello sport e che ci riempie di grande orgoglio. È giusto che oggi si celebri questa straordinaria vittoria, io ci sarò”.