Confesercenti: quanto spenderanno gli italiani per i saldi

Sondaggio IPSOS da parte della Confesercenti: quanto si spenderà in media, chi spenderà di più.

I negozi fisici continuano ad essere il luogo preferito per gli acquisti durante il periodo dei saldi nonostante la concorrenza di quelli online

Al via i saldi invernali

Dopo la partenza anticipata il 2 gennaio di Basilicata e Sicilia, seguite dalla Valle d’Aosta il 3 gennaio, il 5 gennaio si apriranno i saldi invernali in tutte le regioni. Nonostante la particolare congiuntura economica e il caro bollette, il 72% si dichiara interessato ad acquistare almeno un capo in saldo, per un budget medio di circa 160 euro a persona.

Un ulteriore 23% che deciderà in base alle offerte. È quanto emerge dal sondaggio condotto Fismo, la federazione dei negozi specializzati in moda di Confesercenti, da IPSOS su un campione di 800 consumatori. Il 62% ha già stabilito un budget di spesa.

La spesa media

La media di un budget stimato di 160 euro a persona si differenzia molto a seconda delle diverse Regioni: nel centro Italia si spenderà in media 216 euro, mentre nelle regioni del Nord e del Sud si spenderanno in media rispettivamente 148 e 147 euro.

Se a spendere di più saranno gli uomini (195 euro circa contro 125 delle donne), ad attendere l’apertura delle vendite di fine stagione sono soprattutto le donne: 3 su 4 sono interessate all’acquisto, contro il 69% degli uomini

Preferenze dei consumatori

L’89% dei consumatori che parteciperanno ai saldi acquisterà uno o più prodotti presso un punto vendita fisico, mentre il 59% si rivolgerà all’online. I negozi sono preferiti soprattutto da over35 (90%) e al Centro (92%).

In cima alla lista dei desideri l’acquisto di un maglione: per il 63% degli intervistati.