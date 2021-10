Conte su Draghi: “Autorevolissimo e capacissimo, ma non basta un uomo solo al comando”

Pur riconoscendo l'autorevolezza del Premier Draghi, Conte ha affermato che da solo non basta per gestire il sistema Paese.

Pur avendo definito il Premier Draghi una persona assai autorevole e capace, Giuseppe Conte ha affermato che ciò non basta per la complessa gestione di un paese: sarebbe sbagliato, ha spiegato, “pensare che un uomo solo al comando possa risolvere tutti i problemi“.

Conte su Draghi

Le dichiarazioni sono giunte a margine della rassegna Festival delle Città, in cui l’ex capo del governo ha risposto ad una domanda sulla possibile deresponsabilizzazione degli apparati burocratici e dei partiti sotto la presidenza di Draghi. Secondo lui il sistema paese è talmente complesso che, nonostante sia necessaria alla guida una persona che possa dare un input giusto, “c’è tutta una filiera che deve esprimere capacità amministrativa“.

Di qui la sua constatazione. “Non possiamo pensare di rifugiarci nella persona del presidente Draghi per sperare di attuare il PNRR e far ripartire l’Italia, dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità“.

Conte su Draghi: “Crescita anche grazie a noi”

Conte ha poi commentato l’approvazione della nota di aggiornamento al Def e l’ottimismo con cui Draghi e Franco hanno parlato di una crescita dal 4,7 al 6% e di un quadro migliore di quello aspettato non senza prendersi il proprio merito: “Il popolo è un fine economista, è pienamente consapevole che un 6% non si raggiunge per una misura presa il giorno prima, ma anche per le misure prese l’anno scorso, con l’argine, con la diga eretta in piena pandemia con tutte le misure varate“.

Ha infatti rivendicato implicitamente le scelte da lui compiute durante l’emergenza Covid in cui l’Italia, ha spiegato, ha dimostrato di essere un grande Paese. “Nel momento più difficile sono andato a parlare con i leader europei a testa alta perché tutti noi abbiamo affrontato questo dramma nazionale con grande dignità“, ha aggiunto.