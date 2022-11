Cop 27, Giorgia Meloni sulla lotta ai cambiamenti climatici: “Italia farà la sua parte”

Il presidente del Consiglio Meloni, durante l'intervento al Cop 27, ha parlato di quale sarà l'impegno dell'Italia nella lotta ai cambiamenti climatici.

La Cop 27 che avrà luogo a Sharm El Sheikh fino al prossimo 18 novembre è arrivata al secondo giorno. Anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è unito ai lavori. Nel corso del suo intervento, Meloni ha spiegato in che modo l’Italia contribuirà alla lotta contro i cambiamenti climatici: “L’Italia farà la sua parte”, è quanto ha affermato a tale proposito.

Cop 27, Meloni: “Lottare contro il cambiamento climatico è uno sforzo comune”

Il presidente del Consiglio ha posto l’accento sull’importanza che rivestiranno le misure volte a contrastare l’emergenza climatica: “Non possiamo nascondere che le nazioni più impegnate su questi obiettivi rischiano di pagare un prezzo a discapito di quelli responsabili della maggiore emissione di gas a effetto serra. Quindi servono ulteriori misure per rafforzare questo disequilibrio, altrimenti i nostri sforzi saranno vani e conferenze come queste rischiano di non produrre i risultati che la storia si aspetta da noi.

Lo dobbiamo alle generazioni future”.

“In Europa -55% di emissioni di gas entro il 2030”

Non ultimo, Giorgia Meloni ha affermato che l’obiettivo europeo è quello di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, al più tardi”. Infine ha sottolineato: “In questa prospettiva, l’Italia ha recentemente rafforzato la propria capacità installata di energia rinnovabile e accelererà questo trend in linea con gli obiettivi di RepowerEU.

Intendiamo perseguire una transizione giusta per sostenere le comunità colpite e non lasciare indietro nessuno”.