John e Charlotte, si conoscono da ben 85 anni e mai si sarebbero aspettati di ricevere un premio per essere la coppia più anziana del mondo

John e Charlotte Henderson non se lo sarebbero mai immaginato: sposati dal 1939, hanno ricevuto un premio che li ha decretati la coppia più longeva del mondo.

La storia di John e Charlotte, inseparabili da 85 anni

John ha 106 anni mentre Charlotte ne ha 105.

Oggi vivono in una comunità in Texas e mai avrebbero pensato di essere premiati come coppia più longeva del mondo. La loro storia, diventata celebre grazie al web, ha emozionato milioni di persone.

La loro magnifica relazione, che ai nostri occhi potrebbe quasi sembrare una favola, inizia nel 1934, quando John e Charlotte si conobbero all’Università del Texas. Lei studiava per realizzare il suo sogno di diventare insegnante mentre lui era un giocatore di football americano.

Come nelle più classiche storie d’amore, il loro fu un colpo di fulmine.

L’inizio della loro storia non fu per niente facile, si sposarono nel pieno della Grande Depressione e il loro stile di vita era tutt’altro che lussuoso: basti pensare che la stanza d’albergo nella quale alloggiarono durante il loro viaggio di nozze costò soltanto 7 dollari.

Insieme da 85 anni, presto festeggeranno i loro 80 anni di matrimonio, occasione che si celebrerà in una comunità per anziani chiamata Longhorn Village. Un’interessante curiosità è che il posto dove vivono ora è associato proprio all’Università dove si conobbero per la prima volta.

Una storia che ha sicuramente dell’incredibile, e che non finisce di stupire, infatti John, oltre a far parte del Guinnes World Records per la longevità della sua storia con Charlotte, può anche vantarsi di essere l’ex giocatore di football più anziano ancora in vita!