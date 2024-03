Un’enorme tragedia ha colpito l’Associazione nazionale Paracadutisti d’Italia: è morto Germano Gasparini.

La morte improvvisa di Germano Gasparini

Germano Gasparini di Sanremo è morto a soli 53 anni, lascia profonda tristezza tra i parenti, ma non solo: l’Associazione nazionale Paracadutisti d’Italia sezione di Sanremo Imperia si stringe al dolore alla famiglia.

Il ricovero in ospedale e la morte improvvisa di Germano Gasparini. Ecco cosa è successo

Il figlio dei compianti titolari Giuseppe e Anna dello storico ristorante “da Giannino“, i primi anni in Via Roma, poi trasferito davanti all’Arenella.

L’uomo era ricoverato in ospedale da diversi giorni, ma oggi il suo delicato quadro clinico sarebbe peggiorato e nelle ultime ore i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il comunicato dell’Associazione nazionale Paracadutisti d’Italia

«Un caro abbraccio soprattutto alla figlia Emma che tanto amava. Riposa in pace Germano, in quell’angolo di cielo riservato a tutti noi Santi, Martiri, Eroi e Paracadutisti! Folgore!». Queste, le parole del presidente Marco Wessel e tutti i soci.

Enorme cordoglio anche sui social, tanti amici hanno speso delle belle parole in post e commenti per ricordarlo: