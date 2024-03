Corea del Sud: popstar si scusa con i fan per essersi fidanzata

"Voglio risarcire i miei fan feriti d’ora in poi" afferma la cantante in un video di scuse

Karina, star del K-pop si è scusata con i suoi fan per essersi innamorata e fidanzata con l’attore Lee Jae-wook.

La rabbia dei fan

La relazione tra la cantante 23enne e l’attore è iniziata qualche mese fa, ma è stata resa pubblica solo di recente.

I fan di Karina però non hanno accolto bene la notizia. Alcuni di loro hanno addirittura inviato, presso la sede della sua agenzia, un cartello con la scritta: “L’amore che ti danno i tuoi fan non è abbastanza?”. Altri le hanno chiesto perché abbia deciso di ‘tradirli’ e l’hanno invitata a scusarsi, altrimenti “vedrai un calo delle vendite dell’album e posti vuoti ai concerti”.

Le scuse della popstar

Karina ha deciso di intervenire e ha pubblicato su Instagram un video di scuse. Afferma nel video: “So molto bene quanto siate delusi e quanto siate arrabbiati pensando ai ricordi che abbiamo condiviso insieme. Voglio risarcire i miei fan feriti d’ora in poi. Sono sempre stata sincera con voi, e ancora ognuno di voi è davvero prezioso per me”. Promette dunque di “mostrare più maturità” e di “lavorare per andare avanti con tutti senza delusioni”.

In seguito alle scuse i fan si sono divisi tra chi ha apprezzato le parole della cantante e chi trova assurdo che abbia dovuto scusarsi per la propria vita privata.