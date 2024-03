Amici, due alunni eliminati: non andranno al Serale

Il 10 marzo andrà in onda la nuova puntata di Amici in cui si scoprirà chi potrà accedere alla seconda parte del programma, quella del Serale. L’episodio però è stato registrato il 5 marzo quindi possiamo già svelare i nomi dei due eliminati.

Gli eliminati da Amici

A ricevere la maglia sono stati: Sarah, Ayle, Kumo, Giovanni e Lil Jolie. A quest’ultima Anna Pettinelli aveva proposto la maglia, anche se non sua professoressa. L’allieva, dopo aver ammesso che nell’ultimo periodo non si è sentita apprezzata da Rudy, ha accettato, cambiando quindi squadra.

Le eliminate sono state invece Kia e Nahaze, allieve rispettivamente di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Maria De Filippi aveva dato ai professori la possibilità di aggiungere qualche maglia, ma questi, dopo averne discusso, hanno deciso di non aggiungere alcun posto in più.

La possibilità di ritornare

Per Kia e Nahaze non è però la fine. Maria De Filippi ha infatti offerto a entrambe la possibilità di ripresentarsi a settembre dal momento che sono entrate solo qualche mese fa e non hanno avuto l’opportunità di mostrare pienamente il loro talento.