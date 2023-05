Cornacchie aggressive a Roma: due donne attaccate in villa Leopardi

Altro che relax, nell’area verde di via Makallè, a pochi passi da Villa Leopardi, a Roma, da qualche giorno passeggiare è diventato un incubo a causa della presenza di cornacchie molto aggressive che non esitano ad attaccare i presenti.

Ancora aggressioni di cornacchie a Roma: vittime due donne nei pressi di Villa Leopardi

Negli scorsi giorni è accaduto a due donne. L’episodio è stato riportato da Repubblica. Le due sfortunate protagoniste, una delle quali in compagnia del suo cane, sono state attaccate da alcune cornacchie, che s’è sentita forse minacciata proprio dalla presenza dell’animale.

Non si tratta certo del primo episodio del genere. Un fatto simile è stato registrato nella mattinata di sabato 20 maggio al Tufello, nel III municipio Montesacro. Un residente ha denunciato: “Stavo facendo colazione in un bar di via delle Isole Curzolane, quando ho sentito una donna urlare dopo aver parcheggiato la sua vettura sulla strada“.

L’uomo ha proseguito: “Una volta in strada ho visto questa donna coprirsi il capo e allontanarsi velocemente dal marciapiede mentre due cornacchie, appollaiate su due alberelli sul marciapiede, le volavano ad altezza della testa. Erano molto aggressive tanto che per tornare a prendere lo scooter ho fatto il giro largo al fine di evitare problemi“.

Consigli utili

Alla luce di ciò, cosa sarebbe opportuno fare in questi casi? Di certo si tratta di avvenimenti piuttosto rari, ascrivibili ad esemplari che “hanno una deviazione comportamentale, probabilmente il frutto di un contatto diretto con l’uomo, in cui non riconoscono più un pericolo”, spiega a Romatoday Francesca Manzia, responsabile del Centro Recupero Fauna Selvatica della LIPU.

Secondo la veterinaria: “Quando si sente che il gracchiare aumenta, considerare di cambiare marciapiede”. Potrebbe essere utile anche avere con sé un ombrello, purché non sia di colore nero.