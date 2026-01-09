La gara tra due fantini era stata organizzata in una zona isolata, vicino a Camporotondo Etneo: è intervenuta la polizia.

Catania, scoperta una corsa clandestina di cavalli grazie ai droni della polizia

La polizia di Catania è riuscita a scoprire una corsa clandestina di cavalli in città. Per farlo i poliziotti hanno utilizzato dei droni poiché, queste corse, vengono spesso organizzate in zone isolate proprio al fine di evitare i controllo da parte degli agenti e per poter individuare anche a distanza il loro arrivo e poter far perdere le tracce.

Domenica mattina, i droni in dotazione alla Questura di Catania, nonostante il forte vento, sono riusciti a monitorare dall’alto il gruppo di organizzatori della corsa e il pubblico, nella zona di Camporotondo Etneo. Nella corsa c’erano due fantini alla guida di calessi trainati da cavalli, con a fianco auto e motocicli che seguivano i due concorrenti. Il tutto è stato ripreso dai droni e sono stati identificati i responsabili.

I droni in dotazione alla Questura di Catania hanno ripreso tutta la corsa clandestina di cavalli di domenica mattina. I fantini non solo hanno bloccato tutta la carreggiata ma hanno soprattutto sottoposto a forte stress i cavalli (2km in salita), e dando loro violente frustate. Quando i piloti dei droni hanno fornito le coordinate ai poliziotti, 20 agenti si sono recati subito sul posto. Sono state 15 le persone in tutto denunciate per aver organizzato una corsa clandestina di cavalli e per maltrattamento di animali.