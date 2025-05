Ieri, 8 maggio 2025, è stato eletto il 267esimo Papa, ovvero Papa Leone XIV. Cosa ci faceva in piazza il cantante ex One Direction?

Ieri, 8 maggio 2025, è stato eletto il 267esimo Papa della storia, ovvero Leone XIV. In piazza San Pietro pare ci fosse anche una star mondiale, ovvero il cantante britannico Harry Styles. Ma, cosa ci faceva lì?

Harry Styles a Roma per l’elezione del Papa? La foto virale

Robert Francis Prevost è il 267esimo Papa della storia, che ha preso il nome di Leone XIV.

Una folla immensa ieri in Piazza San Pietro dopo la fumata bianca e, tra la gente, pare ci fosse anche una star mondiale, ovvero il cantante britannico, Harry Styles, noto soprattutto per gli One Direction. Sui social infatti, nelle ultime ore, sta circolando proprio una foto del cantante a Roma, vicino al Vaticano. Look sobrio per lui, con tanto di cappellino e occhiali da sole. La foto è diventata subito virale.

Cosa ci fa Harry Styles a Roma vicino al Vaticano?

Come abbiamo appena visto, tra le 150mila persone che c’erano in Piazza San Pietro ieri c’era anche il cantante britannico Harry Styles. Ma, cosa ci faceva lì? Ebbene in realtà non è la prima volta che Styles viene visto nella Capitale, anzi nell’ultimo anno è stato avvistato davvero diverse volte, mentre passeggiava per la città, al mercato del sabato o mentre faceva acquisti. Quindi, la presenza a Roma di Harry Styles non è una novità.