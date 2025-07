Nuovo amore per la popstar statunitense Katy Perry dopo la fine della relazione con l’attore britannico Orlando Bloom? Avvistata assieme all’ex primo ministro canadese Justin Trudeau a Montreal.

Katy Perry ha già dimenticato Orlando Bloom?

Meno di un mese fa, tramite un comunicato congiunto su “People“, Katy Perry e Orlando Bloom hanno ufficializzato la fine della loro relazione, dopo 9 anni di amore e una figlia, Daisy.

L’ex coppia ha preso quindi strade diverse mettendo però sempre al centro la figlia. Ora, però, ecco l’ultima indiscrezione che riguarda la popstar che, è stata avvistata a cena a Montreal con l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau. Nuovo amore?

Cosa ci faceva Katy Perry con Justin Trudeau a Montreal? La cena intima

Come appena detto, Katy Perry è stata avvistata a cena con l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau a Montreal. La popstar si trova in Canada per il suo tour, questa sera infatti si esibirà a Ottawa, mentre nei prossimi giorni si esibirà a Montreal e a Quebec City. La cena tra Katy e Justin ha fatto subito pensare che potesse esserci qualcosa tra i due i quali, dopo aver mangiato, avrebbero anche fatto una passeggiata. C’è da dire che non ci sono stati atteggiamenti intimi anzi, la portavoce del ristorante, Samantha Jin, ha riferito al Canadian Press che “non c’è stato alcun segno visibile di effusioni in pubblico”. Justin Trudeau si è separato dalla moglie due anni fa, insieme hanno avuto tre figli.