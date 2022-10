Cosa è successo a Tananai? L’artista ha disattivato i social ed è stato sorpreso immobile a Milano

Ha disattivato i suoi profili social e diverse persone lo hanno sorpreso fermo come una statua a Milano. Cosa è successo a Tananai?

Sul web è diventato in queste ultime ore uno dei principali temi di discussione: cosa è successo a Tananai? Il cantante che è diventato popolarissimo grazie a hit come “La dolce vita” (cantata con Fedez e Mara Sattei) o ancora “Baby Goddamn”, ha disattivato i suoi canali social per delle ore.

I fan non hanno dovuto attendere molto prima di rivederlo online: nel tardo pomeriggio di domenica 9 ottobre è riapparso nuovamente su Instagram. Il mistero a questo punto potrebbe essere stato svelato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tananai (@tananaimusica)

Si attende il lancio di un nuovo singolo

Tananai è riapparso sui social per lanciare un nuovo singolo. “Abissale” verrà infatti rilasciato mercoledì 12 ottobre, tra la grande gioia dei fan che hanno accolto con gioia e in parte con grande sollievo questa nuova ricomparsa: “Ecco perché eri scomparso”; “…mai più questi infarti” e ancora “Sei tornato, mi fai spaventare”, sono alcuni dei commenti. Sembrerebbe dunque, a prima vista, questo il motivo della sua assenza e a quanto pare starebbe funzionando.

Tananai in via dante a Milano! pic.twitter.com/JGdKqoajtt — Queen Layla 👑 (@Rhorule) October 7, 2022

Cosa è successo nei giorni precedenti

Nei giorni passati la community di Tananai si era in qualche modo “riunita” dietro all’hashtag #TANANAITORNAPRESTO, diventato immediatamente un trend e apparso nelle diverse fanpage dedicate al cantante.

Nella giornata di sabato 8 ottobre Tananai aveva scritto in una stories su Instagram: “Anche io ho sofferto come un cane”. Era stato anche sorpreso in centro a Milano, ma in questa occasione era rimasto completamente fermo e immobile. Inutile dire che le ipotesi sono “fioccate”: c’è chi pensava si potesse trattare di una protesta e chi di una specie di flash mob. L’attesa è dunque finita.