Sanremo 2022, Tananai: “Io bullizzato da bambino, il Festival è la mia vittoria”

Interessante intervista rilasciata dal cantante milanese Tananai, in gara a Sanremo 2022 con il brano “Sesso occasionale”.

Sanremo 2022, l’intervista a Tananai

Il cantante milanese nato nel 1995, Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, racconta in un’intervista la sua esperienza a Sanremo e il suo brano “Sesso occasionale”: “Il brano Sesso occasionale è un messaggio d’amore antico.

Una fase importantissima della vita in cui nel momento in cui mi rendo conto di provare qualcosa per una persona è un gesto semplicissimo, ma fondamentale secondo me, come mettere la testa a posto. Guardare negli occhi l’altra persona e dichiararsi pronto a donarsi totalmente a lei.”

La classifica non sorride a Tananai

Di certo, tra le tante soddisfazioni che si è preso al Festival fin qui Tananai, non può esserci suo malgrado quella della classifica, che lo vede in questo momento all’ultimo posto: “Non è che il risultato non conti, ma credo sia importante che dopo due anni come quelli che abbiamo passato tutti quanti per colpa del Covid, una botta così di vita e di emozioni sia stupenda.

Sono contento di poter fare quello che faccio davanti a tutta Italia. Da Sanremo sto imparando un sacco di cose e questo mi aiuterà a sviluppare la mia carriera da un punto di vista personale e artistico in maniera più strutturata. Mi ispiro a tanti cantautori, ma vedendo la mia posizione in classifica, direi che quello che sento più vicino è Vasco Rossi.”

Le sofferenze passate quando era piccolo

Ma la vita non è sempre stata facile per il cantante, che ha raccontato delle sue esperienze da vittima di bullismo, quando era solo un bambino: “Forse sono troppo razionale, nel senso che penso molto, forse troppo: è per quello che dormo poco e ho le occhiaie.

Rispetto al bullismo ne sono stato vittima un po’ quando ero piccolo perché ero ciccione. Mi prendevano in giro, mi chiamavano obeso e ho capito che effettivamente qualcosa non andava in loro se se la prendevano con una persona solo perché ha qualche chilo in più, in realtà hai problemi con te stesso. Quando si tratta di rapporti umani cerco di essere lucido e razionale.”