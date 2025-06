Quando una star come Jannik Sinner si ferma a fare benzina, anche il gesto più semplice diventa un momento speciale. Un video recente ha catturato la reazione immediata dei tifosi che, riconoscendolo, non perdono l’occasione di avvicinarsi per un selfie o una foto. Questo episodio dimostra quanto sia grande l’affetto e l’entusiasmo intorno al campione italiano, anche nei luoghi più comuni.

Sinner si arrende a Alcaraz in una finale storica al Roland Garros

L’ultima partita di Jannik Sinner si è disputata il 8 giugno 2025 nella finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Dopo aver vinto i primi due set con il punteggio di 6-4 e 7-6, Sinner ha avuto tre match point nel quarto set, ma non è riuscito a concretizzarli. Alcaraz ha rimontato, vincendo i successivi tre set al tie-break, concludendo la partita con il punteggio di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6.

La durata complessiva dell’incontro è stata di 5 ore e 29 minuti. Nonostante la sconfitta, Sinner ha mostrato grande determinazione e sportività, confermando il suo status di campione rispettato a livello mondiale.

Cosa fa Sinner dal benzinaio? Il video fa il giro del web

Jannik Sinner è stato riconosciuto mentre faceva rifornimento a un distributore, e i tifosi non hanno esitato ad avvicinarlo, sommergendolo di richieste per selfie e fotografie. Il giovane numero 1, con un sorriso timido, si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo dei presenti, che lo hanno accolto con grande calore.

In attesa di completare il pieno, Sinner si è mostrato disponibile e paziente, confermando ancora una volta la sua natura gentile e rispettosa. Una qualità preziosa, soprattutto considerando quanto possa essere impegnativo gestire l’attenzione continua del pubblico. Nonostante tutto, il tennista non manca mai di esprimere gratitudine a chi lo sostiene, sia dentro che fuori dal campo, come testimonia il video diventato virale.