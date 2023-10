Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita al volto a causa di colpi di pistola sparati in un appartamento in centro a Cosenza.

Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita al volto a causa di colpi di pistola sparati in un appartamento del centro a Cosenza.

Cosenza, colpi di pistola in centro: 22enne ferita al volto

Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita al viso a causa di un colpo di pistola sparato in centro a Cosenza. La giovane è stata immediatamente portata in ospedale e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Secondo quanto si è appreso la giovane sarebbe fuori pericolo, ma per il momento la prognosi rimane riservata. Le indagini sono in corso per cercare di capire chi è stato a sparare il colpo di pistola.

Cosenza, colpi di pistola in centro: le indagini

Il ferimento è avvenuto nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre 2023, in un appartamento del centro storico di Cosenza, nei pressi di Piazza Valdesi. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia scientifica e gli investigatori della squadra mobile di Cosenza, che stanno sentendo numerose persone per risalire all’identità di chi ha sparato il colpo di pistola.