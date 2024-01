Costantino Vitagliano spera in un miracolo e va in pellegrinaggio da Padre Pio: gli hater lo attaccano.

Da mesi, Costantino Vitagliano sta combattendo contro una malattia rara. Negli ultimi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne si è recato in pellegrinaggio nel santuario di Padre Pio, a San Giovanni Rotondo. Gli hater, neanche a dirlo, lo hanno attaccato anche in questo momento delicato.

Costantino Vitagliano spera in un miracolo e va da Padre Pio

Recentemente, Costantino Vitagliano è stato ospite di Verissimo e ha parlato dei difficili mesi che ha vissuto. E’ stato a lungo ricoverato in ospedale per un problema che, all’apparenza, sembrava una stupidaggine. Dopo una serie di esami, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scoperto di avere una malattia rara incurabile. “Mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina. Si è spento l’interruttore e mi sono trovato in un’altra vita a 49 anni“, ha confessato Costantino. Preso dalla disperazione, negli ultimi giorni Vitagliano si è recato in pellegrinaggio nel santuario di Padre Pio, a San Giovanni Rotondo.

Costantino Vitagliano: il messaggio dal santuario di Padre Pio

Via social, Costantino Vitagliano ha condiviso una foto che lo immortala a San Giovanni Rotondo, accanto alla statua di Padre Pio. A didascalia, ha scritto:

“Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere“.

Un messaggio chiaro, da cui traspare una grande voglia di vivere. Da un giorno all’altro, l’ex tronista si è visto stravolgere la vita e adesso spera che venga trovata una cura per la sua malattia.

Costantino Vitagliano attaccato dagli haters

Il pellegrinaggio da Padre Pio ha ricevuto commenti positivi dai fan, che hanno consigliato a Costantino di non perdere mai la fede. Purtroppo, gli hater non sono riusciti a stare zitti neanche in questa occasione. “Non ho mai visto niente di più patetico in vita mia, che vergogna !!! Nullità assoluta“, ha scritto uno stupido leone da tastiera.