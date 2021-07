Il sindaco di Johannesburg Geoff Makhubo è morto a 53 anni per il Coronavirus. Secondo Cyril Ramaphosa è un "duro promemoria della minaccia pandemica".

Geoff Makhubo, sindaco di Johannesburg, è morto venerdì 9 luglio all’età di 53 anni a causa del Covid-19. Makhubo era risultato positivo al Coronavirus nel mese di giugno, prima che in Sudafrica venissero avviate le vaccinazioni per gli under 60.

Morto Geoff Makhubo, sindaco di Johannesburg: “Duro promemoria della minaccia rappresentata dalla pandemia”

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha espresso le “più profonde condoglianze alla famiglia, amici, colleghi e compagni” per la morte di Geoff Makhubo. Secondo Ramaphosa, la morte del sindaco di Johannesburg rappresenta “un duro promemoria della minaccia rappresentata da questa pandemia mortale, contro la quale siamo tutti estremamente vulnerabili”.

Morto Geoff Makhubo, sindaco di Johannesburg: il Sudafrica nel pieno della terza ondata

Il Sudafrica sta soffrendo per la terza ondata di Coronavirus, iniziata nei primi giorni di giugno. Giovedì 8 luglio sono stati registrati 22.910 casi. La media settimanale è di 19.956 contagi al giorno. I decessi sono stati invece 460, con una media settimanale di 353, più di quattro volte il tasso del mese precedente.

Particolarmente colpito l’agglomerato urbano intorno a Pretoria e Johannesburg, con due terzi dei nuovi casi registrati nel Paese.

Il Sudafrica è lo Stato più colpito del suo continente. Su 60 milioni di abitanti sono stati finora segnalati circa 2,1 milioni di casi e 63.500 morti.

Morto Geoff Makhubo, sindaco di Johannesburg: una vita in politica

Moloantoa Geoffrey Makhubo era nato l’8 febbraio 1968 a Soweto, un’area urbana della città di Johannesburg, e si era laureato in economia nel 1990 all’Università di Witwatersrand. Negli anni successivi aveva frequentato altri corsi di management e leadership nelle amministrazioni locali presso la Wits Business School e l’Università di Cape Town.

Al momento della sua morte, era iscritto a un master presso l’Università di Witwatersrand.

Makhubo era sindaco di Johannesburg dal dicembre 2019. Faceva inoltre parte del Congresso Nazionale Africano (CNA) ed era suo presidente regionale. Prima aveva ricoperto molti altri ruoli, tra cui quello di presidente della Lega giovanile del CNA e di membro del comitato sindacale per le finanze sotto l’amministrazione di Parks Tau.

