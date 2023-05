La lotta al Covid non si arresta malgrado la "fine" della pandemia: arriva il vaccino unico ma in Italia 10 milioni di dosi sono inutilizzate

La sfida al Covid non si è mai interrotta, neanche con la fine “ufficiale” della pandemia decretata dall’Oms e adesso arriva il vaccino unico: EMA lo vuole entro l’autunno. L’Agenzia europea del farmaco punta a produrre quello aggiornato contro Xbb che abbia lo spettro di azione univoco. E lo scopo è produrlo entro l’autunno.

Covid, arriva il vaccino unico contro Xbb

Si tratta di un vaccino anti-Covid aggiornato e che strutturato contro la variante Xbb del virus SarsCoV2, quella attualmente più diffusa. La raccomandazione dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) verrà inviata alle aziende farmaceutiche ed al contempo la stessa Ema raccomanderà agli Stati la rivaccinazione in autunno. Per chi? In particolare per le fasce più a rischio della popolazione, a partire da anziani e soggetti immunodepressi. ANSA spiega che la strategia è quella annunciata da Marco Cavaleri, responsabile Ema per i vaccini e prodotti terapeutici contro il Covid.

Dieci milioni di dosi inutilizzate

Tutto questo mentre le stime dicono che in Italia ci sono, acquistate ed inutilizzate, oltre 10 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. La colpa è della scarsa adesione alla campagna vaccinale negli ultimi mesi. Chi lo ha detto? Il presidente della Società italiana di farmacologia ospedaliera (Sifo), Arturo Cavaliere.