Covid, Burioni: “Chiuderemo tutto per difendere la libertà di vaccinarsi degli egoisti”

“A ottobre saremo costretti a richiudere tutto per difendere la libertà di vaccinarsi degli egoisti e degli ignoranti”, parole queste al veleno del virologo Roberto Burioni che ha criticato pesantemente chi decide per scelta di non vaccinarsi. Non è la prima volta infatti che l’esperto fa questo tipo di critica verso i no vax.

In un precedente Tweet l’esperto aveva lanciato un appello al Governo scrivendo: “Datemi retta vaccinatevi e alla svelta. E il governo si sbrighi a prendere provvedimenti per impedire il contagio (causato solo dai non vaccinati) o si richiude tutto”.

Covid Burioni chiusure, “Se chiuderemo ancora mi trasferirò in Francia”

In particolare in un suo tweet Burioni ha espresso apprezzamento verso la decisione del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron di rendere obbligatorio il Green Pass in tutti i luoghi pubblici arrivando a scrivere che sarebbe addirittura pronto a cambiare Paese se a ottobre si dovesse nuovamente chiudere tutto: “Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo costretti a richiudere tutto con relativa catastrofe sociale culturale ed economica io vi saluterò e con il mio green pass mi trasferirò in Francia”, ha dichiarato l’esperto.

Covid Burioni chiusure, “L’utilità sociale della vaccinazione non si discute”

Il virologo inoltre ha scritto come vaccinarsi renda il soggetto non solo più resistente, ma anche anche meno contagioso in quei rari casi dovesse risultare positivo. Ha quindi scritto: “Nella discussione sull’obbligo vaccinale e sul green pass ricordiamo un dato oggettivo: la vaccinazione rende il vaccinato resistente all’infezione e nel raro caso in cui si infetti, è molto meno infettivo (forse per nulla). L’utilità sociale della vaccinazione non si discute”.

Covid Burioni chiusure, “Vaccinando anche gli adulti proteggiamo anche i bambini”

Non ultimo l’esperto ha ricordato il ruolo importante che hanno gli adulti nel vaccinarsi. Secondo Burioni se si vaccinano anche le persone in età adulta si creano automaticamente le condizioni per far sì che gli istituti scolastici possano rimanere aperti. “Sono dati oggettivi e da questi si deve partire per la discussione politica. Non da scemenze”. Proprio a questo proposito in un altro tweet ha scritto: “Stampatevi in mente un concetto fondamentale in virologia: nessun vaccino protegge il singolo individuo al 100%”.