Covid, come avverrà il ritorno a scuola dopo Pasqua: le regole

Si è molto parlato in queste ultime settimane del ritorno a scuola dopo il periodo di Pasqua. Le principali novità.

Mancano ormai pochi giorni al ritorno a scuola per migliaia di studenti italiani e saranno molte le novità introdotte alla luce della sospensione della zona gialla. A partire da martedì 6 aprile ovvero subito dopo il termine del periodo pasquale moltissimi studenti potranno tornare a scuola anche nelle regioni in fascia rossa.

Aperte anche in zona arancione con la didattica a distanza che si svolgerà in percentuale tra il 25% e il 50% per le scuole superiori.

Covid, riapertura scuole dopo Pasqua

Come avverrà il ritorno a scuola nella zona rossa e in arancione? A partire da dopo Pasqua in virtù dei nuovi provvedimenti varati dal Governo moltissimi studenti ritorneranno a scuola anche in zona rossa. Nello specifico nelle regioni di colore rosso le scuola saranno aperte fino alla prima media.

Per il resto delle regioni a fascia arancione il rientro in classe riguarderà tutti gli studenti fino alla scuola media e le scuole superiori che svolgeranno didattica a distanza con una percentuale tra il 25 e il 50%.

A questo proposito il presidente della Regione Campania De Luca ha dichiarato: “Se il Governo si orienta per riaprire tutte le scuole dell’infanzia, le elementari e le prime medie, avere vaccinato tutto il personale scolastico, come avremo fatto noi (siamo al 90% delle prime dosi), sarà un elemento di garanzia in più per la nostra Regione”.