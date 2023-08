Positivi Covid raddoppiati in una settimana in Italia, Vaia: “Aumento previ...

I casi Covid in Italia sono raddoppiati in appena una settimana: è quanto emerge dal bollettino aggiornato sulla diffusione del virus.

Il bollettino Covid aggiornato stilato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha rivelato che i casi di contagio in Italia sono più che raddoppiati in appena una settimana. Tutti i dettagli sulla diffusione del SARS-CoV-2 nel Paese.

Covid, in Italia casi raddoppiati in una settimana

I casi Covid sono più che raddoppiati in appena una settimana. I positivi, infatti, sono aumentati dai 5.919 della settimana 10-16 agosto 2023 agli 11.606 della settimana 17-23 agosto 2023. Stando ai dati sinora raccolti, tra le varianti più diffuse c’è Eris, la cui circolazione diventa sempre più dominante.

L’ultimo bollettino diffuso, inoltre, segnala anche un incremento dei tamponi che sono passati da 91.402 a 126.215 e una diminuzione dei decessi che sono calati da 56 della settimana 10-16 agosto a 44 del periodo 17-23 agosto. Crescono, poi, anche il tasso di positività (da 6,5% a 9,2%) e l’incidenza dei casi che, tra il 10 e il 16 agosto, era pari a 11 per 100.000 abitanti mentre, tra il 17 e il 23 agosto, è arrivata a 14,5 per 100.000 abitanti.

Sale, infine, pure l’indice di trasmissibilità o Rt che dall’1,1 di metà agosto è arrivato a 1,23.

La diffusione delle varianti

Se si volge lo sguardo alle varianti, nell’arco temporale compreso tra il 31 luglio e il 6 agosto, è stata osservata la circolazione di ricombinanti di Omicron, XBB-1-9 (45,9%) e XBB.1.16 (37,8%). Nella settimana 17-23 agosto, è stata notata anche una crescita di sequenziamenti di EG.5 – nota come Eris –, pari a +30%. Non sembrano più essere in circolazione, invece, le varianti BA 2.75 (Centaurus) e BQ.1 (Cerberus), frequentemente rilevate nelle settimane e nei mesi precedenti alla diffusione degli ultimi dati aggiornati. È quanto contenuto nell’analisi pubblicata sulla Sorveglianza Integrata Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità (ISS).

L’incremento dei casi Covid, tuttavia, non riguarda solo l’Italia. in 28 giorni, dal 24 luglio al 20 agosto 2023, l’Oms ha registrato circa 1,5 milioni di nuovi contagi in tutto il mondo con un aumento del 63% e oltre 2.000 decessi (-48%).

Vaia sui casi Covid raddoppiati in Italia: “Aumento previsto”

L’ultimo bollettino sulla diffusione del Covid in Italia è stato commentato dal direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, Francesco Vaia, che ha parlato di un “aumento atteso” dei contagi.

“Il monitoraggio periodico effettuato dalla Cabina di regia mette in evidenza il persistere di bassi livelli di incidenza dell’infezione, sia pure con un lieve aumento dei nuovi casi”, ha aggiunto Vaia. “Si tratta di un aumento atteso, sulla base degli andamenti previsti di fine estate e della diffusione di una nuova variante che, come per le varianti precedenti, si associa a una maggiore circolazione virale. Restano molto bassi anche i numeri dei ricoverati per Covid”.

Il diretto generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, infine, ha precisato che “queste osservazioni sono in linea con quelle riportate dagli altri Paesi della Ue e riferite nell’ultimo rapporto dell’Ecdc. Il ministero mantiene comunque alta la vigilanza che sarà sempre più focalizzata sulle infezioni con manifestazioni cliniche rilevanti e sul monitoraggio delle varianti virali”.