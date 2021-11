Covid Latina, aumentano i contagi nelle scuole: 183 studenti positivi e 53 classi in quarantena

In diverse scuole della provincia di Latina aumentano i contagi tra studenti e docenti. Un caso di Covid anche tra i collaboratori.

L’Ema ha approvato il vaccino tra i più piccoli: anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni potranno essere immunizzati contro il Covid-19. Gli esperti sensibilizzano sull’importanza della campagna vaccinale, affinché ad aderire siano anche i più piccoli.

Tra i genitori non mancano dubbi e titubanze, scetticismo e paura, ma virologi e infettivologi ne ribadiscono l’importanza e l’utilità. Il coronavirus colpisce generalmente in forma meno grave i più piccoli, sebbene non manchino eccezioni. Inoltre, si teme che la malattia possa danneggiare in maniera rilevante alcuni organi. Proteggere anche i bambini attraverso la somministrazione del vaccino anti-Covid si rivela quindi di grande importanza per immunizzarli e prevenire la diffusione del virus in famiglia.

I più giovani, inoltre, per via dei maggiori contatti sociali a cui sono esposti, corrono un rischio maggiore di infettarsi. Lo testimonia quanto succede in diverse scuole della provincia di Latina, dove i contagi sono in aumento tra gli studenti.

Covid, in provincia di Latina aumentano i casi nelle scuole

Il virus continua a circolare e la positività di alcuni studenti ha causato quarantene e nuovi casi in diverse scuole della provincia di Latina.

Oltre agli studenti (sia bambini sia ragazzi), si registrano casi di positività anche tra docenti e collaboratori.

Covid, in provincia di Latina aumentano i casi nelle scuole: i numeri

Attraverso il suo report settimanale, l’Asl di Latina ha fatto sapere che si contano 16 positivi tra bambini della scuola dell’infanzia.

138 casi hanno un’età inferiore ai 14 anni, mentre 29 contagi riguardano alunni tra i 14 e i 18 anni.

Un caso di Covid anche tra i collaboratori e 19 tra gli insegnanti. 3 positivi sono stati segnalati anche tra gli operatori della scuola dell’infanzia. In totale, 53 classi sono state messe in quarantena.

Covid, in provincia di Latina aumentano i casi e nelle scuole il virus fa ancora paura

Un’indagine realizzata dalla Cisl Scuola Torino Canavese, presentata durante il congresso in corso al Sermig, attesta che a scuola la paura del Covid resta.

Alla ricerca, condotta nell’arco di dieci giorni ma poi proseguita nelle settimane successive, hanno partecipato 675 persone, tra personale della scuola, studenti, genitori e comuni cittadini.

La paura del contagio è difficile da eliminare, anche tra i corridoi delle scuole. Dall’indagine, inoltre, è emerso che il vaccino viene considerato il migliore strumento per contrastare il virus. La maggioranza dei docenti considera il green pass e il distanziamento delle buone soluzioni per prevenire la malattia.