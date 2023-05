Covid, multe ai no vax: il governo proroga la sospensione

Il governo ha prorogato la sospensione delle multe ai no vax fino al 30 giugno 2024. Chi non si è vaccinato contro il Covid-19 avrebbe dovuto pagare 100 euro di sanzione.

Il governo ha prorogato di un anno, fino al 30 giugno 2024, la sospensione delle multe ai no vax. Ci riferiamo, più precisamente, alle sanzioni previste dal precedente governo Draghi nei confronti di tutti coloro che non avevano effettuato la vaccinazione contro il Covid-19. La somma prevista per il pagamento della sanzione era di 100 euro. Da notare come la prima sospensione , presentata dal governo Meloni tramite apposito emendamento, sarebbe dovuta durare fino al 30 giugno prossimo. Ora l’opportuna proroga aumenterà di un altro anno tale status quo. L’obbligo vaccinale riguardave tutti gli over 50, il personale sanitario e scolastico e le forze dell’ordine.

Multe ai no vax, sospensione prorogata tramite apposito decreto

La proroga in questione è stata inserita in un apposito decreto-leggi che si occupa di argomenti molto diversi. Essa è stata approvata lo scorso 4 maggio dal Consiglio dei ministri, ma è entrata ufficialmente in vigore a partire dall’11 maggio.

Le multe potrebbero essere abolite definitivamente

Claudio Borghi della Lega, esponente della maggioranza parlamentare che sostiene il governo, ha spiegato che questa proroga è solo un modo per temporeggiare la probabile abolizione definitiva di queste multe, che potrebbe essere prevista nella prossima Legge di Bilancio da approvare entro la fine del 2023.