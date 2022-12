Covid, non solo l'Italia: quali Paesi hanno chiesto l'obbligo del tampone per chi arriva dalla Cina

Covid, non solo l'Italia: quali Paesi hanno chiesto l'obbligo del tampone per...

Negli USA l'obbligo entrerà in vigore dal 5 gennaio, mentre la Spagna seguirà l'Italia. Quali Paesi hanno introdotto il tampone per chi arriva dalla Cina.

Con l’avanzare del Covid in Cina, la lista dei Paesi che ha introdotto l’obbligo del tampone per chi proviene da Pechino si sta sempre più allargando.

Oltre all’Italia si sono infatti aggiunti Stati Uniti, Spagna e più ad est Giappone, Sud Corea, Taiwan e Thailandia. Sta a guardare l’Unione Europea così come Francia e Germania.

Covid, l’elenco dei Paesi che hanno introdotto l’obbligo di tampone

Il primo Paese occidentale a introdurre l’obbligo del test anti-covid dalla Cina è stato proprio l’Italia. Già chi arrivava da Malpensa avrebbe potuto sottoporsi al tampone senza alcun obbligo, cose tuttavia cambiate in queste ultime ore con l’obbligo per chi arriva facendo uno scalo.

Nonostante le richieste del ministro della Salute Orazio Schillaci, per ora l’Unione Europea rimane ferma. Situazione non molto dissimile quella della Spagna, mentre negli USA, a partire dal 5 gennaio, il tampone verrà richiesto entro e non oltre 48 ore prima della partenza.

L’Unione Europea per ora rimane ferma

L’Unione Europea attraverso il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha dichiarato che questo tipo di verifiche è ingiustificato in quanto il livello di immunità nei vari Paesi dell’Unione rimane alto.

Oltre a ciò “Le varianti che circolano in Cina sono quella che già circolano nell’Ue”.

Sono fermi anche la Francia che reso noto che agirà in “modo coordinato con gli altri Stati membri dell’Unione, come ha sempre fatto dall’inizio della crisi sanitaria”. Decisione analoga quella della Germania che sostiene che non si tratti di un motivo valido per imporre alla Cina obblighi all’ingresso.