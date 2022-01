Walter Ricciardi, igienista e docente universitario, chiede uno screening di tamponi per gli italiani in modo da poter uscire dalla pandemia Covid.

Walter Ricciardi, igienista e docente universitario, nonché collaboratore del ministro della Salute Speranza, si è fatto notare ancora una volta per via delle sue dichiarazioni controverse e le proposte azzardate.

Questa volta, infatti, avrebbe proposto un test del tampone per la «stragrande maggioranza degli italiani», così da poter uscire dalla pandemia.

Ricciardi ha poi ricordato i tempi in cui non gli venne dato ascolto e le rispettive conseguenze:

« Il prezzo più alto lo abbiamo pagato per non aver fatto il lockdown ad ottobre 2020 , e abbiamo avuto 70 mila morti. Io in quei giorni dissi che bisognava chiudere tutto a Napoli e Milano e i sindaci si ribellarono, scrivendo al ministro. A febbraio chiesi il lockdown generalizzato, e mi hanno assalito tutti».

L’ex presidente dell’ISS – Istituto Superiore di Sanità – ha poi parlato del probabile evolversi del virus e della situazione pandemica:

«Avremo, se non allentiamo troppo le misure, una primavera discreta e un’estate ottima e quindi un autunno di difficoltà. Entreremo in un circolo vizioso se appunto le Regioni non migliorano il sistema di tracciamento e di testing – per fermare la pandemia – o fai la mitigazione o il contenimento. Se scegli la prima sei sempre indietro. Ma una malattia come questa, con una tale mortalità e contagiosità non la devi inseguire, bensì anticipare, anche prendendo decisioni impopolari prima».