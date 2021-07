Covid, Speranza colpisce gli italiani: “Chiusure ad agosto”

Roberto Speranza, ministro della Salute, ha spiazzato completamente gli italiani, annunciando possibili nuove chiusure nel mese di agosto.

Roberto Speranza, ministro della Salute, ha spiazzato completamente gli italiani, annunciando possibili nuove chiusure nel mese di agosto. Anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sembra dello stesso parere.

Covid, Speranza spiazza gli italiani: possibili nuove chiusure

La variante Delta si sta diffondendo sempre di più in tutta Europa e la preoccupazione continua a crescere, soprattutto per l’Italia, che sembra stia rischiando un nuovo lockdown.

Molti Stati europei stanno iniziando a reintrodurre le zone rosse a causa dell’aumento dei contagi, ma ci sono anche molti Paesi che hanno deciso di diminuire o eliminare le restrizioni in modo da iniziare a convivere con il virus. Roberto Speranza, ministro della Salute, ha iniziato a parlare di possibili chiusure ad agosto. Dello stesso parere sembra anche Vincenzo De Luca, governatore della Campania, e Matteo Bassetti, del San Martino di Genova.

Covid, Speranza colpisce gli italiani: nuovo lockdown?

Con l’apertura delle frontiere e i tanti assembramenti degli ultimi giorni, il rischio che la variante Delta continui a far aumentare i contagi è molto forte. Il ministro della Salute ha iniziato a parlare di un possibile lockdown ad agosto. In precedenza ne hanno già parlato anche Vincenzo De Luca e Matteo Bassetti. “O acceleriamo su tracciamenti e vaccini o rischio chiusure ad agosto” ha dichiarato Roberto Speranza.

Parole che hanno spiazzato completamente gli italiani, che si stanno godendo da poco delle ritrovate libertà. Il ministero della Salute ha già indicato le misure a causa dell’allerta internazionale per la variante Delta.

Covid, Speranza: la variante Delta si diffonde

La variante Delta potrebbe far aumentare i contagi anche in Italia. Sul documento del ministero della Salute hanno scritto: “al fine di attenuarne l’impatto, è importante mantenere l’incidenza a valori che permettano il sistematico tracciamento della maggior parte dei casi positivi e il sequenziamento massivo di Sars Cov-2 per individuare precocemente e controllare l’evoluzione di varianti genetiche nel nostro Paese“.

La previsione è che la variante si possa diffondere in tutta Europa entro la fine di agosto, per questo il ministero ha sottolineato che è necessario “garantire strategie vaccinali che tengano conto della possibile minor protezione dopo una sola dose di vaccino, dell’efficacia del ciclo completo e della necessità di effettuarlo il prima possibile negli individui a rischio infezione“.