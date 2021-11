In provincia di Cremona, un’auto si è schiantata contro un palo di cemento causando la morte del conducente, un uomo di 55 anni.

Cremona, auto si schianta contro un palo: morto un uomo di 55 anni

Nella tarda mattinata di venerdì 26 novembre, poco dopo le ore 13:30, è stato segnalato un incidente mortale avvenuto nel momento in cui un’auto si è improvvisamente schiantata contro un palo di cemento. La vicenda si è verificata in prossimità del civico 22 di via Roma, a Ripalta Cremasca, un comune situato in provincia di Cremona, e ha provocato la morte di un uomo di 55 anni.

Lo schianto ha provocato la morte sul colpo del 55enne alla guida dell’auto.

Cremona, auto si schianta contro un palo: l’intervento di soccorsi e forze dell’ordine

In relazione alle informazioni sinora diffuse, il tragico sinistro avvenuto in provincia di Cremona nella giornata di venerdì 26 novembre è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto.

Stando a quanto riferito dall’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sul luogo dello scontro erano presenti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, giunti intorno alle ore 13:39.

I paramedici, arrivati in via Roma a bordo di un’automedica e di un’ambulanza inviate in codice rosso, hanno tentato di prestare soccorso al 55enne ma l’uomo è stato rinvenuto già privo di vita.

I carabinieri, invece, hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso al fine di determinare la dinamica dell’incidente.

Cremona, auto si schianta contro un palo: dinamiche

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che la vittima abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada e schiantandosi violentemente contro un palo di cemento.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area mentre i carabinieri stanno indagando per comprendere la dinamica del sinistro e stabilire se l’uomo sia stato colto da un malore improvviso oppure se si sia trattato di un errore.

Nell’incidente, non sono rimasti coinvolti altri veicoli.