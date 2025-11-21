Crescita del Mercato Russo: Come il Piano di Pace per l'Ucraina Influenza l'Economia

Il mercato azionario russo ha registrato un forte rialzo all’inizio della sessione di trading di venerdì, alimentato da notizie riguardanti un nuovo piano di pace proposto dall’amministrazione Trump per porre fine al conflitto in Ucraina. Dopo quasi quattro anni di tensioni e combattimenti, l’idea di un accordo tra Mosca e Kiev ha sollevato speranze tra gli investitori.

In particolare, l’indice della Borsa di Mosca, il MOEX, ha visto un aumento del 2,4%, raggiungendo i 2.691 punti all’apertura. Le principali azioni hanno mostrato guadagni compresi tra il 3% e il 5%. In testa alla classifica c’erano Tatneft e Aeroflot, entrambe con un incremento di circa il 4%, seguite da Gazprom, Sberbank e Lukoil che hanno avanzato del 3%.

Il contesto politico del piano di pace

Il rally del mercato è iniziato giovedì sera, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua disponibilità a collaborare in maniera trasparente con gli Stati Uniti e l’Europa riguardo a un presunto piano di pace tra Stati Uniti e Russia, che sembra essere stato approvato da Trump.

Dettagli del piano

Il piano in questione, che comprende 28 punti, prevede significative concessioni territoriali e militari da parte dell’Ucraina, accompagnate da una possibile revoca delle sanzioni per la Russia. Zelensky ha chiarito che qualsiasi accordo deve garantire una pace dignitosa che rispetti la sovranità ucraina.

Fonti segnalano che Washington ha consigliato a Zelensky di accettare l’intesa, con la possibilità che venga firmata prima di giovedì prossimo, in vista di una scadenza ambiziosa per porre fine al conflitto entro il nuovo anno.

Le reazioni del mercato e i rischi associati

Secondo l’investment banker Yevgeny Kogan, la reazione positiva del mercato russo alla notizia riflette un crescente ottimismo tra gli investitori, con il MOEX che ha guadagnato l’8% negli ultimi tre giorni. Kogan ha previsto che l’indice potrebbe arrivare a 3.400 punti se i negoziati di pace si sviluppano positivamente. Tuttavia, ha anche avvertito che la volatilità è probabile durante le negoziazioni.

“Siamo di fronte a uno scenario ad alto rischio e alto rendimento. Anche se il rialzo potrebbe continuare, il mercato rimarrà sensibile a qualsiasi novità proveniente dai colloqui,” ha spiegato Kogan in un post su Telegram.

Critiche e incertezze

Tuttavia, alcune delle condizioni previste nel piano di pace sono destinate a suscitare polemiche a Kiev, in particolare le richieste che impongono all’Ucraina di cedere territorio alla Russia e di ridurre drasticamente le dimensioni delle sue forze armate. È anche incerto se il presidente Vladimir Putin accetterebbe di restituire circa 100 miliardi di dollari in beni russi congelati per la ricostruzione e gli investimenti in Ucraina, come indicato nel piano.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno subito una flessione dell’1,5%, scendendo a 62,42 dollari al barile, allungando una serie di perdite che dura da tre giorni. Questa diminuzione è stata influenzata da preoccupazioni riguardanti un eccesso di offerta nel mercato globale e dalle potenziali interruzioni che la fine del conflitto in Ucraina potrebbe portare.

Nonostante il rally del mercato russo, le azioni in tutto il mondo sono scese, alimentate da crescenti preoccupazioni per una possibile bolla nell’ambito dell’intelligenza artificiale. In Asia, il Nikkei 225 giapponese ha chiuso in calo del 2,4%, mentre l’Hang Seng di Hong Kong ha registrato una diminuzione simile.