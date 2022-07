Crisi di governo, Conte: “Aspettiamo risposte da Draghi il prima possibile”

Giuseppe Conte ha risposto ad alcune domande relative alla possibile crisi di governo che si prospetta questa estate e al caro prezzi.

Giuseppe Conte ha rivelato di star ancora aspettando notizie da Draghi per quanto riguarda il futuro del governo, prima che la crisi peggiori.

La crisi di governo e il voto di fiducia al Senato

Il Movimento 5 Stelle attende impaziente delle risposte da Draghi.

Nel frattempo, la situazione al governo resta ancora tesissima e l’ombra di una crisi in piena estate si fa sempre più lunga. Le prossime ore saranno fondamentali per capire cosa accadrà e, soprattutto, se il governo Draghi è arrivato al capolinea.

Giovedì 14 luglio, infatti, arriverà in Senato la proposta del Dl Aiuti, per il quale i pentastellati non hanno votato alla camera. Nelle prossime ore i parlamentari grillini saranno tuttavia costretti a prendere una decisione definitiva: o rinnovano la fiducia al governo Draghi o non si presentano in Aula.

Giuseppe Conte: “Contiamo di ricevere delle pronte risposte da Draghi”

Giuseppe Conte è stato intrercettato fuori dal supermercato, di ritorno a casa a Roma, e si è concesso alcune risposte in merito: «Contiamo come Movimento 5 Stelle di ricevere delle pronte risposte, quindi adesso ci aggiorneremo prima possibile». Insomma, il leader pentastellato si aspetta che Draghi risponda e questo influenzerà la linea del suo partito.

Infine, si è lasciato andare anche su una piccola ironizzazione sul caro prezzi che sta investendo l’Italia: «Sono venuto a controllare il caro prezzi di persona», ha sorriso mostrando le buste della spesa.