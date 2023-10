Cristian e Chanel Totti ricordano il nonno scomparso: le parole commoventi

3 anni fa è scomparso Enzo Totti, padre di Francesco Totti e nonno di Chanel e Isabel. In queste ore i due figli dell’ex calciatore hanno voluto ricordarlo e omaggiarlo via social.

Cristian e Chanel: il ricordo del nonno

Cristian e Chanel Totti erano molto legati al nonno Enzo, detto lo Sceriffo, e in queste ore attraverso i social hanno voluto postare alcune foto in suo ricordo. Chanel ha pubblicato una foto in cui è ritratta da bambina sulle spalle del nonno Enzo, e insieme alla fotografia, ha postato tre emoticon a forma di cuore, di stella e di arcobaleno. Anche suo fratello Cristian ha voluto esprimere la sua nostalgia per il nonno scomparso, e sui social ha scritto: “Tre anni senza di te, mi manchi da morire nonno. Ti amo”.

La scomparsa di nonno Enzo è stata un duro colpo per la famiglia Totti e, come suo figlio Francesco Totti, anche i nipoti Cristian e Chanel hanno utilizzato i social per ricordare il nonno scomparso. Lo sceriffo – così era chiamato il padre dell’ex Capitano della Roma – è scomparso dopo un improvviso ricovero dovuto al peggioramento delle sue condizioni di salute a causa del Coronavirus. L’uomo è scomparso dopo 10 giorni in ospedale proprio a causa del virus, e nessuno dei suoi familiari ha potuto fargli visita.