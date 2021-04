Cristian Imparato si è sottoposto ad una liposuzione per far togliere un filler dal suo volto.

Cristian Imparato ha annunciato via social di essersi sottoposto alla liposuzione per togliere il filler che aveva fatto impiantare al suo volto alcuni anni fa.

Cristian Imparato: la liposuzione

Nonostante abbia sempre sostenuto di non aver abusato della chirurgia plastica, Cristian Imparato si è mostrato via social a seguito del nuovo intervento chirurgico da lui subito.

L’ex gieffino si è sottoposto ad una liposuzione “al contrario” per far togliere un filler che si era fatto impiantare anni fa. Lui stesso ha svelato di averlo fatto per cercare di avere un aspetto “il più naturale possibile”: “Mi sono rifatto al contrario per sgonfiarmi. Volevo avere un aspetto più naturale possibile. Adesso mi aspettano dei giorni di convalescenza, un paio di giorni di riposo. Devo stare tranquillo”, ha dichiarato dopo aver mostrato il suo volto gonfio a seguito dell’operazione.

Sui social Cristian Imparato ha dichiarato di aver subito atti di bullismo per via del suo aspetto. In molti, sui suoi canali ufficiali, lo hanno preso di mira anche per delle vecchie interviste in cui aveva rivelato di non aver fatto uso della chirurgia plastica. Oltre agli interventi al viso (tra cui la liposuzione dei giorni scorsi) Cristian Imparato avrebbe subito degli interventi anche a addome, fianchi, collo e guance.