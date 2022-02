Regalo extra lusso di Georgina Rodriguez per il compleanno del calciatore e compagno Cristiano Ronaldo.

In occasione del suo 37esimo compleanno, Cristiano Ronaldo ha ricevuto un regalo molto speciale dalla compagna Georgina Rodriguez. La modella, incinta di due gemelli, ha optato per un cadeau extra lusso, che ha fatto storcere il naso a molti.

Cristiano Ronaldo: il regalo di Georgina

Lo scorso 5 febbraio, Cristiano Ronaldo ha spento 37 candeline. Al suo fianco, ovviamente, la compagna Georgina Rodriguez, incinta di due gemelli, e i loro quattro figli. Per la grande occasione, la modella, che in questi giorni sta facendo discutere per la serie Soy Georgina, disponibile su Netflix, ha pensato ad un regalo molto, molto importante. Stiamo parlando di una macchina extra lusso, che si va ad aggiungere alla collezione di automobili di Cristiano.

Il regalo di Georgina è extra lusso

“La vita è una montagna russa. Duro lavoro, alta velocità, obiettivi urgenti, aspettative esigenti… Ma alla fine, tutto si riduce alla famiglia, all’amore, all’onestà, all’amicizia, ai valori che ne valgono la pena“, ha scritto Ronaldo su Instagram in occasione del suo compleanno. Belle parole, con qualche accenno, seppur velato, al regalo di Georgina. La Rodriguez ha pensato di sorprendere il padre di suo figlio con una Cadillac da 180 mila euro.

La modella gliel’ha fatta recapitare direttamente nel giardino di casa. Cristiano, senza parole, si è messo subito al volante, dando uno sguardo agli accessori del nuovo gioiellino. Ovviamente, il tutto è stato ripreso e condiviso da Georgina.

Un compleanno speciale

Dopo Ronaldo, anche i suoi quattro bambini sono saliti a bordo della Cadillac. Ripresosi dallo stupore, il calciatore ha stampato un bacio sulle labbra della sua dolce compagna. Quest’ultima, via social, ha scritto: “Felici 37 anni all’amore della mia vita.

Ti amiamo infinitamente. Miglior padre e miglior compagno di vita che Dio ha potuto regalarci. Combattente e meritevole di tutte le cose belle che ti accadono. Sei perfezione e ispirazione“.