Georgina Rodriguez, al via le riprese della serie Netflix: di cosa parlerà

Georgina Rodriguez sarà protagonista di un film incentrato su di lei e prodotto da Netflix.

Georgina Rodriguez sarà protagonista di un film su Netflix: la moglie di Cristiano Ronaldo l’ha annunciato tramite social.

Georgina Rodriguez: il film Netflix

Al regista Juan Pablo Cofrè è stata affidata la regia del film Soy Georgina, incentrato sulla figura di Georgina Rodriguez e le cui riprese sarebbero appena iniziate.

Il film uscirà su Netflix nei primi mesi del 2022 e – stando alle prime indiscrezioni – sarà incentrato sulla vita della giovane moglie di Cristiano Ronaldo, dalla sua sfolgorante carriera alla vita privata.

Oggi Georgina è una delle modelle più richieste del mondo ma secondo indiscrezioni era una semplice commessa di un negozio di abiti quando incontrò per la prima volta il campione portoghese. Tra i due è scoccato un vero e proprio colpo di fulmine e dopo la nascita della loro figlia, Alana Martina, Georgina e Ronaldo sarebbero convolati a nozze nel 2019.

Georgina Rodriguez: i figli

Georgina e Ronaldo hanno avuto insieme un’unica figlia, Alana Martina. Il campione era già padre di altri 3 bambini: Cristiano Jr e i gemelli Eva e Mateo (nati – sembra – da madri surrogate). Oggi Georgina cresce i quattro bambini come fossero figli suoi e sui social lei e Ronaldo non perdono occasione per parlare del loro amore nei loro confronti. “ Non abbiamo una baby sitter. È un punto d’onore prenderci cura dei nostri figli da soli.

Io sono quella che li porta a scuola, che li va a prendere, che fa i compiti con loro“, ha dichiarato la modella, e ancora: “ Ho organizzato l’arrivo dei gemelli e subito mi sono presa cura anche di Cristiano Jr. È un bambino molto affettuoso, grato e ben educato, con il quale mi trovo molto bene. È così facile e piacevole conviverci! Li amo tutti allo stesso modo “.

Georgina Rodriguez e Ronaldo: il matrimonio

Nonostante siano una delle coppie più famoso dello show business Georgina e Ronaldo non hanno annunciato pubblicamente le loro nozze. I due si sarebbero sposati nel 2019, ma del giorno del loro matrimonio non sono emerse immagini né ulteriori dettagli. Secondo i rumor circolati in merito alla notizia i due avrebbero scelto una location top secret per i loro attesissimi fiori d’arancio e alla cerimonia avrebbero preso parte solo alcuni dei loro più intimi amici.