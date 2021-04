Cristina Chiabotto mostra il pancione, i fan: “Sei bellissima”

Cristina Chiabotto ha mostrato ai fan dei social il suo pancione ora che la nascita della sua prima figlia è sempre più vicina.

La gravidanza di Cristina Chiabotto è ormai agli sgoccioli e la modella non vede l’ora di poter finalmente conoscere la sua prima figlia, Luce. Sui social la moglie di Marco Roscio ha mostrato il pancione a un mese dalla fine della gravidanza e ha fatto il pieno di like.

Cristina Chiabotto: la gravidanza

Il termine della gravidanza di Cristina Chiabotto è previsto per il 4 maggio e l’ex Miss è più felice che mai di poter presto conoscere la sua prima figlia, Luce.

Sui social la modella non ha perso occasione per mostrare il pancione e per dedicare teneri messaggi alla piccola in arrivo. Attraverso alcune stories la Chiabotto si è mostrata mentre massaggiava alcuni oli sul pancione per prevenire le smagliature: “Prendermi cura di me stessa è un regalo quotidiano d’amore in un momento così speciale e delicato”, ha scritto la modella, mentre nei messaggi dedicati alla sua bambina ha scritto: “Non aspettiamo altro che te”, e ancora: “Nonostante questo presente, voglio immaginarti quasi libera e felice”.

In tanti le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza, e a quanto pare lei e Marco Roscio sono più felici che mai di poter finalmente allargare la famiglia. Come Cristina Chiabotto anche il suo ex, Fabio Fulco, aspetta la sua prima figlia.