Fabio Fulco sarà presto papà: Veronica Papa è incinta

Fabio Fulco ha annunciato con enorme gioia che lui e la fidanzata Veronica Papa avranno molto presto un bebè. L’attore ha anche rivelato di aver avuto recentemente un brutto incidente d’auto.

Fabio Fulco presto papà

Fabio Fulco sta per realizzare il suo più grande sogno: la fidanzata dell’attore Veronica Papa aspetta una bambina, sua prima figlia.

Fulco ha annunciato la notizia con enorme felicità: “Avrei voluto urlare al mondo la mia gioia, ma ho giurato che avrei tenuto il segreto. Ora ho la certezza: sono nato per fare il papà, ero pronto da anni per questo passo”, ha confessato l’attore senza nascondere il suo entusiasmo per la lieta notizia. Di recente l’attore avrebbe avuto un incidente d’auto, e la sua più grande preoccupazione sarebbe stata per la fidanzata Veronica e la figlia in arrivo che, fortunatamente, non erano con lui: “La prima cosa che ho fatto subito dopo l’incidente è ringraziare Dio che mia moglie e mia figlia non fossero in macchina con me.

Potevo essere morto, ma ho pensato ‘Per fortuna non c’erano loro’”, ha dichiarato l’attore.

Fulco ha trovato la felicità accanto alla giovane modella Veronica Papa, conosciuta all’indomani della sua lunga storia d’amore e della sua rottura con Cristina Chiabotto (che a sua volta sta per diventare madre di una bambina). Oggi l’attore è totalmente concentrato sull’arrivo della sua bambina, e a tal proposito ha confessato ironico: “Impazzirò per mia figlia, sarò molto protettivo ma, per sua fortuna, quando avrà l’età per uscire, sarò già vecchio”.