Cristina D'Avena: "Avrei voluto figli, ma ho perso tempo"

Cristina D’Avena ha rotto il silenzio sulla sua vita privata e ha confessato che il suo unico rimpianto sarebbe quello di non aver avuto figli.

Cristina D’Avena: i figli

Cristina D’Avena ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua vita privata e ha confessato che oggi il suo unico rimpianto sarebbe quello di non aver mai avuto figli.

“Purtroppo all’inizio ho dato priorità alla mia carriera, ero talmente assorbita dalle cose che facevo, che non mi sono focalizzata sulla mia vita privata. Mi è dispiaciuto non avere figli, noi donne abbiamo un orologio biologico che ad un certo punto si ferma, perciò, quando mi sono resa conto che ero troppo grande, non ci ho più provato. Però mi sento la mamma di tutti i bambini, ne ho tanti, mi girano sempre attorno, sono attratti dal mio sorriso, vengono da me, mi abbracciano e mi baciano”, ha dichiarato la celebre cantante che, per la prima volta, ha anche ammesso di aver avuto un flirt con Mirko (alias Pasquale Finicelli) sul set di Kiss me Licia. “Tra noi c’era era molta simpatia, c’è stato un piccolo flirt ma avavamo 20 anni, ci stava che ci scappava l’innamoramento”, ha ammesso.