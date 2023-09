Cristina Scuccia fuori da Tale e Quale Show, Carlo Conti: "Condizioni inaccettabili"

Carlo Conti ha confermato che l’ex suora ed ex naufraga Cristina Scuccia non sarà concorrente di Tale e Quale Show e ha spiegato perché.

Carlo Conti: perché Cristina Scuccia non sarà a Tale e Quale Show

Cristina Scuccia non sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show e, con grande stupore dei fan, il conduttore Carlo Conti ha personalmente confermato la notizia svelando anche i motivi per cui l’ex suora non parteciperà allo show. Stando a quanto svelato dal conduttore, l’ex suora avrebbe imposto delle condizioni che, a suo avviso, sarebbe stato impossibile accontentare.

“Sì, avevamo scelto Cristina, però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di paletti, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via. Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi ‘favoritismi’ avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta”, ha confessato il conduttore tv.

Al momento l’ex suora non ha rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se prima o poi lo farà.