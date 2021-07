In Croazia, un autobus si è ribaltato in autostrada: il drammatico incidente ha causato la morte di 10 persone e circa una trentina di feriti.

Un drammatico incidente stradale si è consumato in Croazia dove un autobus si è improvvisamente ribaltato in autostrada, provocando la morte di 10 persone e il ferimento di altre 30.

Croazia, autobus si ribalta in autostrada: 10 morti e 30 feriti

Nella prima mattinata di domenica 25 luglio, intorno alle ore 06:20, è stato segnalato un gravissimo incidente mortale che ha causato 10 vittime e 30 feriti.

La vicenda si è verificata in prossimità di Slavonski Brod, quando un autobus che stava percorrendo l’autostrada Belgrado-Zagabria si è fatalmente capovolto. Il mezzo era partito da Pristina, in Kosovo, e si trovava in viaggio per raggiungere Francoforte, in Germania. A bordo del pullman, erano presenti circa 60 passeggeri: il mezzo, pertanto, viaggiava quasi alla sua massima capienza.

Al momento, come già accennato, il bilancio del tragico sinistro corrisponde a dieci morti e circa una trentina di feriti.

Croazia, autobus si ribalta in autostrada: i soccorsi e le dinamiche

In relazione alle informazioni sinora diffuse, pare che lo sventurato episodio avvenuto lungo l’autostrada Belgrado-Zagabria, nei pressi di Slavonski Brod, sia avvenuto nel momento in cui l’autobus è uscito di strada, ribaltandosi poi su un lato.

L’evento, quindi, è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto. Sul luogo dell’incidente, infatti, erano presenti i sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

I paramedici hanno tentato di prestare soccorso alle vittime ma hanno dovuto constatare il decesso di dieci persone e disporre il trasferimento in ospedale di un’ulteriore trentina di soggetti rimaste coinvolte nell’episodio.

Croazia, autobus si ribalta in autostrada: la stampa locale

Sulla base delle stime sinora trapelate, la stampa locale ha dichiarato che il bilancio delle vittime potrebbe crescere nel corso delle prossime ore in quanto molti dei feriti attualmente ricoverati in ospedale vertono in gravi condizioni di salute.

L’identità dei passeggeri morti che si trovavano a bordo del pullman non è, al momento, ancora stata svelata. Infatti, non è dato sapere se tra le vittime figurino anche dei bambini.

Intanto, le forze dell’ordine stanno indagando al fine di ricostruire le dinamiche dell’incidente che risultano ancora in fase di accertamento. L’episodio, tuttavia, è stato descritto come il sinistro stradale più drammatico che si sia verificato in tempi recenti in Croazia.