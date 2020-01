Una neoonata è morta mentre stava dormendo nel letto dei genitori, che probabilmente l'hanno schiacciata causandole un soffocamento.

Tragedia nel campo nomadi di Via Germagnano a Torino dove una neonata di soli due mesi è morta mentre dormiva nel letto con i genitori. L’episodio risale al 7 gennaio 2020 e l’autopsia effettuata sul corpo ha evidenziato come la causa del decesso possa essere riconducibile ad uno schiacciamento involontario da parte della madre o del padre.

Neonata morta mentre dorme con genitori

Ad accorgersi del dramma è stata proprio la mamma che, svegliatasi la mattina, ha trovato la piccola immobile nel letto che non respirava più. Turbata e in lacrime come gli altri quattro figli, ha subito chiamato gli operatori del 118 e le volanti della Polizia.

I sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimare la neonata ma non c’è stato nulla da fare se non constatare la sua morte.

Per capirne meglio le cause, il magistrato ha disposto che sul suo corpo venisse effettuata l’autopsia. Questo anche in base anche alla relazione degli agenti di Polizia che sottolineava alcune anomalie.

Inizialmente si pensava che si fosse trattato di Sids, la sindrome di morte in culla che colpisce una piccola parte di neonati, o di asfissia posizionale. Il risultato dell’esame autoptico lascia però pensare anche al cosiddetto “co-bedding” o “co-sleeping”. Si tratta della morte dell’infante che dorme nel letto dei genitori provocata appunto da schiacciamento con conseguente soffocamento.





Stando a ciò che si è appreso, la bimba stava dormendo vicino alla madre perché non soffrisse il freddo e venissero facilitate le operazioni di allattamento. Costei si sarebbe però addormentata con la piccola accanto che aveva il volto schiacciato contro il suo corpo.

La donna avrebbe cambiato posizione durante la notte e questo sarebbe bastato a provocare la morte della figlia.