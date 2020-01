Una pensionata è stata ricoverata all'ospedale di Caltanissetta per aver contratto la meningite batterica: le sue condizioni sono stazionarie.

Nuovo caso di meningite in Italia, questa volta a Caltanissetta. Una donna di 70 anni originaria di Gela è stata ricoverata all’ospedale Sant’Elia del capoluogo di provincia siciliano nel reparto di malattie infettive. Nei tre giorni precedenti era rimasta al Pronto Soccorso del Vittorio Emanuele di Gela.

Caso di meningite a Caltanissetta

Qui si trovava ricoverata in un’astanteria adattata a stanza sterile dato che due anni prima era stata chiusa l’unità operativa di malattia infettive. I medici avevano contattato tutti i reparti utili dei maggiori ospedali della zona ma soltanto a distanza di 72 ore hanno ricevuto risposta. L’ospedale di Caltanissetta ha infatti dato la sua disponibilità e riservato un posto alla donna nel reparto guidato dal primario Alfonso Averna. Qui i medici hanno effettuato la rachiocentesi, cosa che non era possibile fare nella precedente struttura dato che la donna assume anticoagulanti.

Il dipartimento di igiene pubblica dell’Asp di Caltanissetta sta ascoltando la 70enne per cercare di capire com’è avvenuto il contagio, trattandosi di meningite batterica.

Questa consiste nell’infiammazione delle meningi encefaliche o spinali ed è causata da un’infezione sostenuta da un batterio. Per precauzione, i parenti che nei giorni precedenti al ricovero sono venuti a contatto con la donna, saranno sottoposti a profilassi.





Sono tantissimi i casi di meningite verificatisi nei primi mesi del 2020, inizialmente nelle province di Bergamo e Brescia e poi anche in altre parti d’Italia. Il periodo invernale è infatti quello più a rischio per la sua trasmissione, facilitata dalla vicinanza tra persone in ambienti chiusi e affollati.