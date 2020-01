Un furgone con a bordo un uomo è stato scaraventato contro un palo da una fortissima raffica di vento: il conducente ne è uscito illeso.

Una scena che può apparire surreale, ma che è accaduta davvero ad Arma di Taggia, in territorio ligure. Un furgone con a bordo un uomo è stato spinto da una folata di vento contro un palo. L’impatto, molto forte, non ha causato conseguenze per l’autista che è uscito illeso dal sinistro stradale. L’episodio, inoltre, è accaduto nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio intorno alle ore 14:30, quando in Liguria soffiavano venti con raffiche che sfioravano gli 80-90 km/h. La Polizia Locale, immediatamente intervenuta sul posto, ha raccolto anche le testimonianze dei passanti. Tutti hanno confermato la versione del conducente del mezzo.





Furgone contro un palo

L’episodio si è verificato poco dopo le 14:30, quando in Liguria i venti sfioravano i 90 km/h. Una scena che ha dell’incredibile, ma che è stata confermata anche da alcuni testimoni dell’impatto. Il conducente, uscito illeso dalla vettura, infatti, ha raccontato che sarebbe stato proprio il vento a fargli perdere il controllo del furgone che è andato a finire la sua corsa diritto contro il palo della segnaletica stradale. Un sinistro che poteva provocare feriti molto gravi. Nello scontro, però, il vano motore del furgone è andato distrutto; mentre all’interno della cabina di viaggio è esploso correttamente l’airbag che ha permesso il salvataggio del conducente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per raccogliere alcune testimonianze a conferma della dinamica di quanto accaduto.