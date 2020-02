Rimane un mistero il caso di un uomo e una donna ritrovati morti nel loro appartamento a Torino: si ipotizza un omicidio-suicidio.

Potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio il drammatico episodio avvenuto a Torino: un uomo e una donna sono stati ritrovati morti nel loro appartamento. A lanciare un grido di aiuto sarebbe stata la donna, che avrebbe attirato l’attenzione dei vicini. Questi ultimi, spaventati e preoccupati, avrebbero allertato i soccorsi. I vigili del fuoco giunti sul posto, infine, avrebbero fatto la tragica scoperta. Al citofono, però, non rispondeva nessuno: hanno dovuto forzare l’ingresso.





Omicidio-suicidio a Torino

Giallo a Torino, possibile omicidio-suicidio: un uomo e una donna sono stati ritrovati morti nel loro appartamento in via Robert Capa a Piossaco. Da quanto si apprende, un vicino avrebbe sentito le urla della donna che invocava aiuto e avrebbe dunque allertato i soccorsi. I vigili del fuoco giunti sul posto, però, non hanno ricevuto risposta al citofono.

Una volta entrati in casa, infatti, hanno fatto la tragica scoperta. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine e i carabinieri, che hanno avviato le opportune indagini sul caso.

Secondo le primissime ipotesi, alla base di tutto potrebbe essersi una lite, al culmine della quale uno dei due avrebbe ucciso l’altro. Poi si sarebbe tolto la vita a sua volta. Non si esclude nessuna pista ma la propensione degli inquirenti è verso l’ipotesi di omicidio suicidio. La coppia trovata morta avrebbe circa 40 anni e viveva al primo piano di una palazzina di recente costruzione. Il marito, infine, era di origini danesi.