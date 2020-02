La Statale 106 è stata teatro di un incidente stradale nei presssi di Pisticci: due persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave.

Paura sulla Strada Statale Jonica 106, dove al km 437,500 in direzione Taranto, nel territorio tra Pisticci e Scanzano (comuni in provincia di Potenza), si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un pick up e una Fiat Punto. Il bilancio è di due feriti di cui uno in gravi condizioni.

Incidente sulla Statale 106 a Pisticci

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, verificatosi intorno alle 12 di venerdì 21 febbraio 2020, in via di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. A quanto emerso pare si sia trattato di un tamponamento, anche se le cause rimangono per ora ignote: l’unica cosa certa è che i conducenti di entrambe le vetture coinvolte sono rimasi feriti.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno traportato il guidatore della Punto nell’ospedale San Carlo di Potenza tramite elisoccorso.

Hanno infatti giudicato come gravi le sue condizioni e al momento non si ha alcun bollettino medico che chiarisca il suo stato di salute. Più lievi invece le ferite riportate dall’uomo a bordo del pick up che gli operatori hanno portato al nosocomio di Policoro per accertamenti.





Presenti sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Policoro così come i Carabinieri, che hanno isolato l’area per effettuare tutti i rilievi necessari. A loro spetta infatti il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le ragioni dello scontro. Gli agenti della Polizia, anch’essi giunti sul posto, hanno interrotto la corsia a partire dall’uscita di terzo Cavone. Sul tratto di strada interessato si sono registrate lunghe code di alcuni chilometri.