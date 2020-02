Il ricercatore italiano affetto da Coronavirus risulta guarito. Rimangono ancora ricoverati gli altri pazienti

Nel giorno in cui si è diffusa la notizia di sei casi di coronavirus in Lombardia, arriva anche la notizia che il ricercatore italiano malato è guarito. L’istituto Spallanzani di Roma, tramite il suo bollettino quotidiano, ha comunicato che il paziente è “sostanzialmente guarito. In questi giorni decideremo se dobbiamo, come probabile, metterlo in osservazione in un’altra stanza. Di fatto, è persistentemente negativo al test”. Queste le parole alla stampa di Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani.

Guarito ricercatore italiano affetto da coronavirus

L’istituto in seguito ha dato un aggiornamento anche sugli altri pazienti. Per quanto riguarda Niccolò, il 17enne tornato da Wuhan, i medici hanno comunicato che si continuano a osservare le sue condizioni. In ogni caso, sarebbe “risultato negativo ai test” sul Covid-19. Nel bollettino si legge: “Mantiene uno stato di serenità e di buon umore ed è in contatto costante con la famiglia”.

Arrivano buone notizie anche nei confronti dei due coniugi cinesi, provenienti da Wuhan e affetti da coronavirus: “Le condizioni cliniche della coppia sono migliorate, in maniera significativa quelle del maschio”. I due rimarranno ancora ricoverati all’interno dello Spallanzani.





L’istituto, per far fronte all’emergenza, ha fatto il test su 68 persone. “Di questi, 63, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Cinque pazienti sono tuttora ricoverati: tre sono i casi confermati di Covid- 19 (la coppia cinese ed il giovane proveniente dal sito della Cecchignola), due pazienti rimangono ricoverati per altri motivi”. Nella mattinata di sabato 22 febbraio, alle 11:30, si terrà una conferenza stampa dove si farà il punto sulla situazione dei ricoverati. Vaia conclude: “Analizzeremo nel dettaglio le condizioni di salute della coppia cinese e dei due ragazzi italiani”.