Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha affermato che i migranti sbarcati domenica 23 febbraio non sono risultati positivi al coronavirus.

A seguito dello sbarco di 276 migranti nel porto della cittadina ragusana di Pozzallo, avvenuto lo scorso 23 febbraio tramite la nave Ocean Viking, il sindaco Roberto Ammatuna ha voluto pubblicare un video in cui prende le distanze dai timori che i migranti possano essere portatori del coronavirus: “Abbiamo messo in modo una già rodata ed efficiente macchina di accoglienza, usando tutti gli accorgimenti anche richiede la situazione attuale inerente al coronavirus“.

Coronavirus, sindaco Pozzallo con i migranti

Nel filmato, il primo cittadino specifica come nonostante tre dei migranti soffrissero di febbre al momento dello sbarco a Pozzallo, nessuno di questi è risultato positivo al coronavirus: “Sono sbarcati 276 migranti, tre di questi migranti riferivano febbre durante il trasporto in mare. Allo sbarco non c’era assolutamente nessuna linea di febbre e a livello precauzionale li abbiamo trasportati in ospedale. È stato subito eseguito un tampone per il coronavirus, ma il risultato è negativo“.

Sempre il sindaco ritiene che l’ordinanza emessa nei confronti dei migranti nel contesto delle misure disposte contro il coronavirus costituisca: “Un eccesso di scrupolo, perché ritengo che difficilmente questo tipo di migranti può essere affetto dal questo tipo di virus”.

Ammatuna afferma infine di non essere d’accordo con la linea promossa dall’ex ministro degli Interni Matteo Salvini e dal presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci.





Le parole di Matteo Salvini

Poche ore dopo lo sbarco dei migranti domenica 23 febbraio infatti, il leader della Lega aveva aspramente criticato il governo Conte per aver permesso lo sbarco dei migranti in piena emergenza coronavirus: “Il Viminale ha autorizzato lo sbarco in Sicilia di quasi 300 immigrati clandestini portati dalla solita nave Ong straniera. Nemmeno nella situazione di grave emergenza nazionale in corso il governo ritiene di dover chiudere i porti. Non ho parole”.