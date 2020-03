Per far fronte all'emergenza coronavirus Avellino organizza una disinfezione straordinaria. Cittadini chiamati a collaborare

Anche ad Avellino scattano misure cautelative contro l’epidemia di Coronavirus: per la notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo è prevista una disinfezione delle strade per tutto il capoluogo. Le operazioni inizieranno alle ore 23.30. Sul sito del Comune è online un comunicato che annuncia la sanificazione e invita i cittadini alla collaborazione.

Coronavirus, ad Avellino una disinfezione straordinaria

Il coronavirus ha colpito anche ad Avellino. Sono infatti sei i pazienti accertati fino ad ora in tutta la provincia di cui due in gravi condizioni.

Alle 23.30 di martedì 10 marzo la ditta Irpinia Ambiente spa si occuperà della pulizia straordinaria nel capoluogo. L’operazione è organizzata dal settore Ambiente, guidato dall’assessore Giuseppe Negrone. Quest’ultimo ha invitato la popolazione a collaborare non intralciando gli operatori.

Scene già viste dall’altra parte del mondo.

Anche a Wuhan vengono effettuate fatte opere di disinfezioni periodiche spruzzando sostanze disinfettanti su tutte le strade. I video mostrano operatori sanitari che lavorano per le arterie di una città semi-deserta. I cittadini, nonostante i provvedimenti del governo, hanno anche messo in discussione l’utilità stessa dell’operazione. Intanto, tra sanificazioni, lavoro incessante dei medici e buonsenso dei cittadini, dopo quasi un mese e mezzo di contagi e morti, in Cina l’epidemia si sta restringendo. I primi ospedali da campo sono stati anche chiusi.





L’aiuto dei cittadini di Avellino

I cittadini di Avellino dovranno rimanere in casa e non lasciare veicoli nelle zone d’intralcio. In questo modo renderanno più efficace l’intervento delle macchine.

La sanificazione e disinfezione straordinaria interesserà il centro e la periferia. Verrà versata una soluzione di ipoclorito di sodio (1%) su tutti i percorsi.